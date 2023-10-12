Армія оборони Ізраїлю завдала нових ударів по позиціях «Хамас» у Смузі Гази

Армія оборони Ізраїлю уночі 12 жовтня повідомила про масштабні удари по обʼєктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази.

Згодом пресслужба армії уточнила, що ізраїльські військові завдали ударів по елітних силах бойового крила «Хамас» та їхніх оперативних командних центрах, які використовувалися для наземного нападу на Ізраїль.

The Times of Israel з посиланням на армію пише, що ударів зазнали десятки обʼєктів. Речник Армії оборони Ізраїлю Джонатан Конрікус уточнив, що ізраїльські військові, серед іншого, завдали ударів по мережі тунелів «Хамас» у Смузі Гази, пише російська служба Бі-Бі-Сі.

Також в армії заявили, що ізраїльська авіація завдала удару по резиденції високопоставленого бойовика з військово-морських сил «Хамас» Мухаммада Абу Шамле, яка використовувалася для зберігання зброї. За даними військових, Абу Шамле вбитий.

Представник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі повідомив журналістам, що вночі також був убитий бойовик Мустафа Шанін, який знімав і транслював напад «Хамас» на Ізраїль 7 жовтня.

З 22:00 11 жовтня, пише The Times of Israel, Ізраїль не зазнавав ракетних обстрілів. Видання припустило, що «Хамас» зберігає свої запаси зброї до початку наземної ізраїльської операції в секторі Газа. Із ранку 12 жовтня повітряна тривога знову лунала в багатьох ізраїльських містах, повідомлень про те, чи є нові влучання, не надходило.

Бойовики угруповання «Хамас» напали на Ізраїль 7 жовтня. Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. Армія оборони Ізраїлю у відповідь стала завдавати масованих ударів по Смузі Гази, яка перебуває під контролем «Хамас».

За останніми даними влади Ізраїлю, внаслідок атаки «Хамас» загинули близько 1200 жителів, близько 2700 отримали поранення. Влада в Смузі Гази, яку контролює «Хамас», також повідомляла про 1200 загиблих унаслідок обстрілів, постраждали, за цими даними, близько 5600 людей.