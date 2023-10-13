Бойовики «Хамас» обстріляли місто Ашкелон в Ізраїлі

Місто Ашкелон на півдні Ізраїлю 13 жовтня зазнало ракетного обстрілу з боку Смуги Гази, повідомляє The Times of Israel.

Угруповання «Хамас» випустило коротку заяву, в якій говорилося, що по Ашкелону випущено 150 ракет. Рятувальники повідомили, що одна з ракет влучила в будівлю, про постраждалих не повідомлялося.

Як зазначав The Times of Israel, Ашкелон зазнав обстрілу тричі за 45 хвилин уранці 13 жовтня.

Одна з ракет, випущена зі Смуги Гази, впала в житловий район, кілька автомобілів отримали серйозні пошкодження.

Уранці 7 жовтня «Хамас» напав на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав завдавати масованих ударів по Смузі Гази. Вранці 13 жовтня Армія оборони Ізраїлю стверджувала, що за ніч ізраїльські військові завдали ударів по 750 цілях у Смузі Гази.