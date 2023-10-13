США зможуть одночасно надавати військову допомогу Україні та Ізраїлю – голова Пентагону

США оперативно працюють над постачанням до Ізраїлю необхідних озброєнь та боєприпасів, аби «допомогти країні захиститися від тероризму», розповів голова Пентагону Ллойд Остін.

«Ми можемо і будемо підтримувати Ізраїль, так само як ми підтримуємо Україну», – сказав очільник Пентагону на завершення зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбулася у Брюсселі.

Він наголосив на «непохитності» американської підтримки Ізраїлю: «Ми терміново працюємо над тим, аби Ізраїль отримав необхідне для захисту, у тому числі боєприпаси та ракети-перехоплювачі системи «Залізний купол».

Остін уточнив, що «США надаватимуть оборонну допомогу Ізраїлю, продовжуючи підтримувати народ України у боротьбі з російською агресією».

«НАТО – оборонний альянс. Нас не вдасться втягнути у незаконну війну Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.), але ми підтримуватимемо право України на самозахист. Ми також продовжимо зміцнювати Альянс для реагування на майбутні виклики», – запевнив глава Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше вже казав, що Сполучені Штати здатні надавати підтримку і Україні, й Ізраїлю і будуть це робити. Він також висловив упевненість у тому, що в США зберігається двопартійна підтримка України на тлі ситуації в Конгресі.

Раніше The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела повідомили, що в Білому домі обговорюють можливість об’єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що Конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.