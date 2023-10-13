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США зможуть одночасно надавати військову допомогу Україні та Ізраїлю – голова Пентагону

GERMANY – U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin attends Ukraine Defense Contact group meeting at Ramstein U.S. Air Base, Germany, April 21, 2023

США оперативно працюють над постачанням до Ізраїлю необхідних озброєнь та боєприпасів, аби «допомогти країні захиститися від тероризму», розповів голова Пентагону Ллойд Остін.

«Ми можемо і будемо підтримувати Ізраїль, так само як ми підтримуємо Україну», – сказав очільник Пентагону на завершення зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбулася у Брюсселі.

Він наголосив на «непохитності» американської підтримки Ізраїлю: «Ми терміново працюємо над тим, аби Ізраїль отримав необхідне для захисту, у тому числі боєприпаси та ракети-перехоплювачі системи «Залізний купол».

Остін уточнив, що «США надаватимуть оборонну допомогу Ізраїлю, продовжуючи підтримувати народ України у боротьбі з російською агресією».

«НАТО – оборонний альянс. Нас не вдасться втягнути у незаконну війну Путіна (президента РФ Володимира Путіна – ред.), але ми підтримуватимемо право України на самозахист. Ми також продовжимо зміцнювати Альянс для реагування на майбутні виклики», – запевнив глава Пентагону.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше вже казав, що Сполучені Штати здатні надавати підтримку і Україні, й Ізраїлю і будуть це робити. Він також висловив упевненість у тому, що в США зберігається двопартійна підтримка України на тлі ситуації в Конгресі.

Раніше The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела повідомили, що в Білому домі обговорюють можливість об’єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що Конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.

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