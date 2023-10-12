Ізраїль готовий до затяжної війни: посол Ізраїлю в Україні. Інтерв'ю з Міхаелем Бродським

Як Ізраїль оцінює роль Росі у нападі «Хамасу»? Чому Тель-Авів не хоче коментувати повідомлення ГУР МО щодо трофейної західної зброї, яку Росія, нібито, могла передати ісламістським угрупованням? Та що спільного у війні, яка триває в Україні із нинішніми подіями в Ізраїлі? Про це у розмові Радіо Свобода із послом Ізраїлю в Україні Міхаелем Бродським.

– Пане посол, яка зараз ситуація в Ізраїлі? І як проходить воєнна операція проти організації «Хамас», бойовики якої 7 жовтня прорвали кордон з Сектором Гази та атакували цивільне населення країни?

– Ви знаєте, що триває операція сил оборони Ізраїлю по знищенню інфраструктури терору в Секторі Гази після страшних і трагічних подій, які сталися в Ізраїлі за останні дні, в результати яких загинуло майже 1300 ізраїльтян як цивільних, так і військових.

Тисячі людей були поранені. І були захоплені заручники.

В результаті цих страшних подій було ухвалене рішення розпочати воєнну операцію по знищенню «Хамасу» в Секторі Гази.

Наразі ця операція триває. В основному з повітря. Літаки Ізраїлю бомблять цілі терористів в Секторі Гази. Але не можна виключати і наземну операцію. Щодо цього останніми днями проводилася підготовка, були стягнуті резервісти і регулярна армія до Смуги Гази, сотні тисяч військовослужбовців.

Цілком може бути, що і найближчим часом розпочнеться і наземна операція

Цілком може бути, що і найближчим часом розпочнеться і наземна операція. Але рішення про це, наскільки я знаю, ще не ухвалене.

– Ви говорите про південь країни. А як щодо півночі, там, де кордон з Ліваном і ризики долучення до війни «Хезболли»? Що там зараз відбувається?

– Ви маєте рацію, що існує ризик відкриття другого фронту на півночі Ізраїлю. Ізраїль готовий до подібного розвитку ситуації. Там також була посилена охорона кордонів, також туди були спрямовані частини Армії оборони Ізраїлю – і резервісти, і регулярні частини.

Ми сподіваємося, що «Хезболлі» і тим режимам тих країн, які виступають проти Ізраїлю, передовсім Ірану, вистачить розуму не вв’язуватися у цю війну.

Тому що ми говорили про це відкрито і по дипломатичних каналах, ціна, яку вони заплатять, буде дуже і дуже великою.

– Які зараз прогнози офіційного Єрусалиму щодо закінчення термінів війни? І від чого це, власне, залежатиме?

– Наше керівництво повідомило, що Ізраїль готовий до тривалої війни. І мета цієї війни – ліквідація «Хамасу» і інфраструктури терору в Секторі Гази. Зрозуміло, що це неможливо зробити за день. Тому ми готові до затяжної війни. Якісь конкретні терміни я не став би наразі називати.

– А від чого це буде залежати? Які фактори є визначальними, на вашу думку?

– Як я і сказав, коли буде досягнута мета операції. А мета цієї операції – це ліквідація інфраструктури «Хамасу» в Секторі Гази. І мета – зробити так, щоб подібне тому, що сталося у ці кілька минулих днів, не могло повторитися.

Мета – зробити так, щоб подібне тому, що сталося у ці кілька минулих днів, не могло повторитися

Коли ця мета буде досягнута, то можна буде говорити про закінчення війни. Але наразі ми на самому початку цієї роботи, яку доведеться зробити.

Це не проста робота. Тому що довгі роки в Секторі Гази навчалися терористи, накопичувалася зброя, готувався оцей цей страшний напад на Ізраїль. Це, звісно, не перший напад «Хамасу». У нас були сутички раніше.

Але це найстрашніша, наймасштабніша і найжорстокіша за весь час існування цієї організації – напад на Ізраїль, яке нагадує за своєю жорстокістю картини зокрема ІДІЛ, де терористи діяли практично тими ж самими методами, що насправді наводить на думку про те, що вони однозначно брали приклад і вчилися на досвіді терористів ІДІЛу і різних інших терористів.

Усі терористи діють, зрештою, одним і тим же ж чином – хочуть залякати цивільне населення

Усі терористи діють, зрештою, одним і тим же ж чином – хочуть залякати цивільне населення, хочуть завдати якомога більше збитків саме цивільним об’єктам.

– А як Ізраїль оцінює ризики глобалізації цього конфлікту? І чи є розуміння, як цього уникнути?

– Як ви вірно сказали, існує небезпека глобалізації конфлікту, існує небезпека перетворення того, що відбувається зараз, в регіональну війну на Близькому Сході за участі інших гравців, а в перспективі і потенційно глобальну війну. Ми робимо все для того, щоб цього не сталося. І відправили відповідні сигнали усім тим, хто думав про те, щоб включитися в цю війну, щоб вони утрималися від цього, тому що ціна, яку вони заплатять, буде дуже високою.

Ізраїль готовий до будь-якого розвитку подій

Ізраїль готовий до будь-якого розвитку подій. І останніми роками відпрацьовувалися найскладніші сценарії, включно з веденням війни на кількох фронтах. І Ізраїль готовий, ізраїльські сили безпеки готові до будь-якого розвитку подій. Але ми хотіли би надіятися на краще і хотіли би надіятися, що здоровий глузд все-таки переможе, і ми не прийдемо до катастрофи, яка погано скінчиться не тільки для Ізраїлю, вона погано скінчиться погано для усіх.

– На вашу думку, достатню допомогу отримав Ізраїль від західних партнерів?

– Ізраїль з самого початку цієї трагедії перебуває на зв’язку з нашими союзниками, партнерами. Це передовсім США.

США надали нам допомогу, про яку ми просили. Це перш за все ракети для наших систем ППО, яких не було на складах в Ізраїлі у достатній кількості. І, наскільки я знаю, ці ракети вже доставлені до Ізраїлю.

США надали нам допомогу, про яку ми просили. Це перш за все ракети для наших систем ППО

І інша допомога. Ви знаєте, що США відправили авіаносець до берегів Середземного моря на Близький Схід. Цей крок можна сприймати, як сигнал, який був направлений тим терористам в різних країнах, у першу чергу «Хезболлі», і режимам, які підтримують цих терористів, не вступати у війну.

– Останніми днями в Україні лунає багато заяв про причетність Російської Федерації до цих терористичних атак. Очільник ГУР МО Буданов говорить про те, що зброю, затрофеєну в Україні, РФ передана бойовикам. Президент Зеленський у своєму зверненні взагалі порівняв «Хамас» та Росію. Як загалом оцінюють в Ізраїлі, і зокрема ізраїльська розвідка, можливу роль Росії у тому, що «Хамас» зважився на такий напад?

– Наразі ми зосереджені на тому, щоб знищити «Хамас». Відповіді на всі питання, у тому числі і питання, які ви ставите, ми дамо пізніше. Зараз я не хотів би займатися спекуляціями і обвинувачувати будь-кого.

Те, що нам достеменно відомо, то це те, що Іран підтримує терор у всьому світі, підтримує терор на Близькому Сході і фінансує, забезпечує зброєю терористів «Хамасу», «Ісламського джихаду», «Хезболли». І, звісно, Іран доклав руку до того, що сталося. А що стосується інших питань, то відповіді ми шукатимемо пізніше.

– Ви згадали про Іран. Трошки менше, ніж за тиждень закінчується дія резолюції ООН. І фактично Іран може за тиждень офіційно торгувати зброєю, безпілотниками з іншими країнами. Які тут ризики для Ізраїлю?

– Ризики існують не лише для Ізраїлю, ризики існують абсолютно для усіх. І ми довгі роки закликали до найсерйозніших санкцій проти Ірану.

Важливо нейтралізувати можливості Ірану підтримувати терор

Перш за все ці санкції стосуються продажу зброї, експорту корисних копалин і так далі. Тому що гроші, які отримує Іран, він їх витрачає на підтримку терору, на підтримку війн у найрізноманітніших частинах світу.

Звісно, наразі ще більш важливо нейтралізувати можливості Ірану підтримувати терор. Необхідно для цього зробити абсолютно все.

Я думаю, що в Україні, як ніде, розуміють нашу позицію. Тому що і Україна тут стикається з іранською зброєю, яке застосовується проти українських міст, українським громадян. І я думаю, що це прекрасно відомо сьогодні в Україні.

– Ви згадали про те, що відповіді на всі питання щодо можливої причетності Росії, у тому числі, будуть зрозумілі і будуть озвучені після перемоги. Але ж відомо, що Росія має серйозний вплив на Близькому Сході і не секрет, що і з Ізраїлем є канал зв’язку, зокрема і щодо подій у Сирії.

Як зараз складаються відносини Москви і Єрусалима? І чи говорять у цих перемовинах про Україну?

– Мені невідомо, чи були контакти між Ізраїлем та Росією з початком цієї війни.

Дійсно існує канал зв’язку, який діяв впродовж довгих років, і стосувався дій ізраїльської армії в Сирії, в Південному Лівані.

Не знаю, чи був задіяний цей канал. Не маю інформації про це.

– А реакція Москви на ті події, які відбуваються зараз в Ізраїлі... Все те, що коментує Кремль, здебільшого зводиться до контексту того, що це провал Заходу. Немає засудження терористів. Натомість говорять про провал зовнішньої політики США. Чи звертають на це увагу? Наскільки це важливо для Єрусалиму?

– Для нас важлива реакція. Ми уважно стежимо за реакціями найрізноманітніших країн.

Ми вдячні за однозначну підтримку керівництву України і народу України Ізраїлю

Що стосується України, ми вдячні за однозначну підтримку керівництву України і народу України Ізраїлю. Я думаю, що по-іншому і не повинно бути.

Ми перебуваємо у дуже схожих ситуаціях. Ми переживаємо колосальні трагедії і ваша країна, і наша країна. Що стосується інших країн , то я не хотів би це коментувати.

– Пане Бродський, я спілкувалася з багатьма українцями, які зараз в Ізраїлі. Багато хто зауважував тенденцію, що, навпаки, люди намагаються повернутися до Ізраїлю, щоб так само стати на захист своєї країни. Те ж саме ми спостерігали на початку повномасштабного вторгнення і в Україні. Чи до вас тут в Україні до посольства зверталися люди, які хочуть повернутися до Ізраїлю після початку цих страшних подій?

– Ні, до нас не зверталися такі люди. Але взагалі ви вірно сказали, що в Ізраїлі (це звичайна тенденція в подібних ситуаціях) люди, особливо люди призовного віку повертаються до Ізраїлю, поспішають повернутися, щоб захистити свою країну.

Ми допомагаємо тим, хто хоче евакуюватися. Є громадяни України, які хотіли б евакуюватися

Зрозуміло, що є й ті, хто хоче виїхати з Ізраїлю на фоні цієї складної ситуації. Це іноземні громадяни, які хочуть евакуюватися. І це цілком зрозуміло. І ми допомагаємо тим, хто хоче евакуюватися. Є громадяни України, які хотіли б евакуюватися.

Не тільки в Ізраїлі, в Секторі Гази є громадяни України. Але, як правило, ізраїльтяни, навпаки, прагнуть повернутися додому. Це дуже схоже на те, що відбувалося в Україні на початку війни.

Це природна реакція всіх ізраїльтян, природний прояв справжнього патріотизму.

– Можливо, у вас є інформація, скільки таких повернулося до Ізраїлю з України?

– Ні. На жаль, немає інформації. Я не знаю. Справа в тому, що між нами немає авіаперельотів, тому складно сказати.

Якщо люди і виїжджають, то вони виїжджають через інші країни. Тому складно назвати точну цифру. Якщо вони повертаються, то роблять це самостійно. Для цього не потрібна якась допомога від посольства. Вони можуть це зробити самі.