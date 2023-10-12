МОЗ Ізраїлю відмовляє у лікуванні бойовиків «Хамасу»

Міністерство охорони здоровʼя Ізраїлю заборонило лікувати бойовиків угруповання «Хамас», яке напало на Ізраїль, у державних лікарнях країни, пише The Jerusalem Post.

Таке розпорядження видав міністр охорони здоровʼя Ізраїлю Моше Арбель. «У цей скрутний час система охорони здоровʼя має повністю зосередитися на лікуванні жертв злочинної бійні, солдатів ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю – ред.) та готовності до наступної (хвилі поранених)», – пояснив Арбель.

За його словами, «розвʼязання цього питання має бути доручено ЦАХАЛ або ШАБАК (службі безпеки Ізраїлю)».

Згодом стало відомо, що члена угруповання «Хамас» не прийняли в медичному центрі імені Сураскі в Тель-Авіві – однієї з трьох найбільших лікарень Ізраїлю. Натомість його відправили на лікування до тюремної клініки в Рамлі.

Уранці 12 жовтня ізраїльська армія повідомила про вбивство ще двох членів «Хамас»: високопоставленого представника військово-морських сил угруповання Мухаммеда Абу Шамали та Мустафи Шахіна, який знімав та транслював напад «Хамас» на Ізраїль 7 жовтня. Також, за твердженням ізраїльської армії, внаслідок нічних ударів по Смузі Гази було знищено десятки обʼєктів, що належать загонам спецпризначення «Хамас».

За даними ЦАХАЛ, з початку нападу «Хамас» на Ізраїль було вбито 1500 бойовиків угруповання.

«Хамас» – радикальне палестинське угруповання, яке не визнає права Ізраїлю на існування. Воно контролює Смугу Гази – палестинський анклав між Ізраїлем та Єгиптом. У США та ЄС угруповання «Хамас» включене до списку терористичних. 7 жовтня внаслідок нападу бойовиків «Хамас» на південь Ізраїлю було вбито понад 1300 жителів цієї країни, захоплено понад сто заручників. Точна кількість жертв і заручників, як і раніше, не відома. За численними повідомленнями, які підтверджує ізраїльська влада, мирних жителів, включно з дітьми, часто вбивали з особливою жорстокістю. Влада Ізраїлю розпочала операцію у відповідь – завдаються удари по Смузі Гази.