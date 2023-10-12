Держсекретар США Блінкен прибув до Ізраїлю

Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув з візитом до Ізраїлю.



«Я сьогодні в Ізраїлі, щоб прояснити одну річ: Сполучені Штати підтримують Ізраїль та його народ, і ми завжди будемо рішуче виступати проти тероризму», – написав він в X(колишній твіттер).

На початку тижня Державний департамент США анонсував, що з 11 по 13 жовтня Ентоні Блінкен відвідає Ізраїль та Йорданію. Також повідомлялося, що держсекретар США проведе зустріч з ізраїльським прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом, а також іншими високопосадовцями.

Президент США Джо Байден раніше пообіцяв надіслати Ізраїлю більше боєприпасів і військової техніки. Вашингтон також перекинув авіаносну бойову групу в східне Середземномор’я. Але Байден також закликав до стриманості, сказавши Нетаньягу, що «справді важливо, щоб Ізраїль з усім гнівом і розчаруванням... діяв за правилами війни».

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Уранці 7 жовтня бойовики «Хамасу» напали на Ізраїль. Вони випустили близько трьох тисяч ракет і прорвалися до прикордонних районів, вступивши в бій з ізраїльськими військовими. Армія оборони Ізраїлю у відповідь завдала масованих ударів по Смузі Гази.

Протягом кількох днів чорний дим піднімався в небо над бідним палестинським анклавом з 2,3 мільйонами людей, де цілі міські квартали були зруйновані.



Поки тривають бойові дії, зростає побоювання щодо долі щонайменше 150 заручників – переважно ізраїльтян, а також іноземців та громадян із подвійним громадянством – яких утримує «Хамас» у Газі. Бойовики стверджували, що четверо полонених загинули під час ізраїльських ударів, і погрожували вбити інших, якщо цивільні цілі будуть бомбардуватися без попереднього попередження з боку Ізраїлю.