Ізраїль атакував аеропорти Дамаска і Алеппо в Сирії

Ізраїльські військові літаки завдали ударів по аеропортах сирійських міст Дамаск і Алеппо. Про це, як повідомляють AFP, The Times of Israel, інформує сирійська проурядова радіостанція Sham FM та інші ЗМІ країни.

Унаслідок ударів по аеропортах пошкоджені злітно-посадкові смуги, про жертви повідомлень немає.

Армія оборони Ізраїлю періодично завдає ударів по цілях, повʼязаних із підрозділами «Хезболли», розташованих на території Сирії, а також по сирійських військових обʼєктах.

Влада Росії підтримує сирійського президента Башара Асада. На території Сирії з 2015 року перебуває угруповання російських військ.

7 жовтня бойовики угруповання «Хамас», який контролює Смугу Гази, напали на Ізраїль. 8 жовтня угруповання «Хезболла», базоване в Лівані, завдало удару по позиціях ізраїльських військових «із солідарності» з «Хамас».