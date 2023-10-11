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Голова Міноборони про підтримку України з боку США: затримок не буде

За словами Рустема Умєрова, голова Пентагону запевнив його, що США готові допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що за результатами двосторонніх переговорів із головою Пентагону Ллойдом Остіном почув запевнення, що підтримка Сполучених Штатів триватиме.

«США сьогодні грають лідируючу експертну роль у підготовці концепції українських сил оборони майбутнього. Щодо продовження підтримки США – секретар Остін вкотре запевнив, що підтримка Штатами України продовжиться. Жодних затримок постачання не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно», – заявив Умєров 11 жовтня, спілкуючись із журналістами в Брюсселі.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода щодо плану «Б» України на випадок, якщо політична турбулентність у Конгресі затягнеться, а відтак – і схвалення 24-х мільярдів допомоги для України, міністр оборони зазначив, що «завжди є план «А», а «Б» ми відпрацьовуємо».

«Согодні я мав разом із президентом (Володимиром Зеленським – ред.) зустріч з Ллойдом Остіном, – він запевнив, що обидві палати підтримують Україну. Декілька тижнів тому президент був у Сполучених Штатах. Він спілкувався із представниками Конгресу, Сенату, теж отримували тільки позитивний відгук від того, що нас підтримують. Так, Росія трохи зі своєї сторони маніпулює. Є сильна пропаганда, але ми сьогодні чітко отримали відповідь від Ллойда Остіна, що на цей рік і на наступний рік підтримка буде», – резюмував Умєров.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що Сполучені Штати здатні надавати підтримку і Україні, й Ізраїлю і будуть це робити. Він також висловив упевненість у тому, що в США зберігається двопартійна підтримка України на тлі ситуації в Конгресі.

Раніше The Washington Post та NBC News із посиланням на джерела повідомили, що в Білому домі обговорюють можливість об’єднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю.

За їхніми словами, можливість приєднати фінансування України до прохання термінової допомоги Ізраїлю збільшить шанси на те, що Конгрес схвалить допомогу Києву, попри протидію з боку частини республіканців у Палаті представників. За даними NBC News, із такою пропозицією виступили конгресмени від обох партій, які підтримують Україну.

Наприкінці вересня у США затвердили тимчасовий бюджет, який не включає допомогу Україні. Президент США Джо Байден підписав документ.

Адміністрація Байдена домагалася виділення допомоги Україні – йдеться головним чином про фінансування постачання озброєння – на суму 24 мільярди доларів. Проти таких обсягів допомоги заперечували деякі республіканці у Сенаті і особливо у Палаті представників.

Розбіжності між республіканцями та демократами існують і щодо інших статей бюджету. Несхвалення бюджету до 1 жовтня призвело б до так званого шатдауну або закриття уряду – припинення фінансування федеральних органів влади та їх програм. Щоб уникнути цього, в останній момент знайшли тимчасовий компроміс.

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