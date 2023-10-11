З полів 16-го «Рамштайну»: міністр оборони Естонії розповів, як зміцнять українську систему ППО

Брюссель. Пройшла 16-а зустріч Контактної групи з питань оборони України й форматі «Рамштайн». Учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні та боєприпасах для неї, а також «низці інших систем, які українця зараз потрібні». У цій зустрічі уперше взяв участь президент України Володимир Зеленський, на яку він прибув із неоголошеним раніше візитом до Бельгії. Відбулися зустрічі з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про деталі 16-го «Рамштайну» Радіо Свобода розпитало міністра оборони Естонії Ханно Певкура.

– Це вже 16-та зустріч у так званому форматі «Рамштайн», лишень за особистої участі Володимира Зеленського – перша. Але тлом є також те, що на Близькому Сході йде інша війна. Тож, на вашу думку, як це вплине у короткостроковій, середньостроковій та довгостроковій перспективах підтримки України з боку партнерів і союзників?

– Вважаю, що для України не буде змін, тому що ми також чули від міністра Остіна, що США продовжуватимуть допомагати Україні. А також ми чули від інших країн, що будемо допомагати Україні, скільки буде потрібно.

Тому для нас украй важливо, щоб ми не змішували ці теми.

Росія хотіла б «штовхнути» всіх нас на Близький Схід

Але ми також повинні розуміти, що, звичайно, Росія хотіла б «штовхнути» всіх нас на Близький Схід.

Вони використовують усі засоби пропаганди також для того, щоб показати, що в Газі є якась західна зброя тощо. Отже, наша відповідальність також зосереджувати увагу на Україні та підтримувати військову допомогу для неї. Надто – з огляду на те, що наближається зима.

– Одним із пріоритетів засідання Контактної групи з питань оборони України є системи протиповітряної оборони для України. Що принципово проривного можна в цьому напрямку досягти з огляду на те, що ті країни, які прагнули надати Україні системи ППО, вже це зробили. Тож чого очікувати напередодні зими?

– Звичайно, колективно ми багато дали і багато зробили. Але, як було сказано багатьма країнами, практично всіма: ми продовжуватимемо цю допомогу, скільки буде потрібно.

Щодо цього немає жодних питань. І було дуже приємно почути, що Німеччина анонсувала нові системи протиповітряної оборони – Patriot та IRIS-T, які якнайшвидше будуть відправлені в Україну.

Німеччина анонсувала надсилання нові системи протиповітряної оборони – Patriot та IRIS-T

Також ракети, все те, що потрібно для систем ППО. Звісно, ми всі розуміємо, що саме Росія намагається зробити. Вони посилає усі ці дешеві «шахеди», щоб виснажити українську ППО, але також маємо розуміти, що маємо бути дуже зосередженими на цьому. Переконаний, що ця допомога Україні триватиме.

– Пріоритетом Контактної групи з питань оборони України є також боєприпаси для артилерії, які зараз надзвичайно потрібні Україні. Але, зважаючи на той факт, що чуємо від офіційних осіб НАТО, що в країнах Альянсу закінчуються запаси, і навіть ми чули від адмірала Бауера, що в НАТО вже досягли «дна бочки». Наскільки серйозна ця ситуація і чого очікувати?

– Адмірал Бауер сказав, що ми бачимо дно, а не те, що ми на дні, але тому ми нарощуємо виробництво. Тому ми також маємо спеціальні заходи в Євросоюзі, не тільки в НАТО, і тому ми також маємо цю Контактну групу.

Тож сьогодні ми також почули про нові пожертви.

Це війна за Україну і за вільний світ

І напевно, ви знаєте, всі країни групи «Рамштайн» розуміють, що поставлено на карту, чому ми допомагаємо Україні, і чому це важливо не лише для України та українського народу, але й для всього демократичного та вільного світу. Це війна за Україну і за вільний світ.

– Деякий час тому, наскільки я пам’ятаю, ваша країна, Естонія, вже поставила Україні боєприпаси 155 міліметрів (усі наявні в розпорядженні естонських Збройних Сил – ред.), а також гаубиці. Тож яку допомогу ваша країна може надати Україні наразі?

– Коли я зустрічався минулого тижня з президентом Зеленським у Києві, тоді його слова були здебільшого про те, що навіть не дуже добре просити допомоги в Естонії, оскільки Естонія так багато дала. Але все ж ми говорили про різні варіанти.

Ми зосереджені на ІТ-рішеннях, ІТ-коаліції, яку ми створили разом з урядом Люксембургу

Наразі ми зосереджені на ІТ-рішеннях, ІТ-коаліції, яку ми створили разом з урядом Люксембургу. І, звичайно, ми шукаємо нові варіанти на цьому шляху. Але зараз ми зосереджені на ІТ.

Також ми ведемо переговори з нашими силами оборони щодо навчання. Ми сьогодні мали свіжу інформацію про те, яка підготовка потрібна українській армії. І зараз я повертаюся до Естонії, спілкуюся зі своїм Головним управлінням і беру цей список того, що потрібно Україні.

Ми будемо дуже об’єктивно дивитися, що можемо зробити, щоб навчити українських солдатів, а також інструкторів, тому що мета України в один момент – навчити своїх власних солдатів. І тому починаємо більше зосереджуватися на програмі підготовки тренерів.

– Ви бачите якісь сигнали, що наближається втома від України?

– Я таке чую то тут, то там, але в цій Контактній групі такого не бачу. Очевидно, що на деяких форумах, у засобах масової інформації ви можете це прочитати.

Бачу тверде підтвердження, тверде зобов’язання допомагати Україні

Це також один із наративів, які Росія намагається представити у ЗМІ, що Захід відчуває втому від війни...

Не бачу цього в цій групі. Бачу тверде підтвердження, тверде зобов’язання допомогти Україні.

І вірю, що, коли ця група буде настільки згуртованою, то це також піде до кожного уряду, і ми продовжимо допомагати Україні.

– А Україну зараз ніхто не штовхає на переговори з Росією?

– Ні.