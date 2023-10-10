Умєров обговорив надання Україні F-16 з головою Міноборони Бельгії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з очільницею Міноборони Бельгії Людивін Дедондер – про це українське міністерство заявило 10 жовтня.

«Обговорили надання Україні літаків F16 та тренування наших пілотів», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Очільниця місії США при НАТО розповіла про очікування від Рамштайну-16

Крім того, сторони синхронізували позиції перед прийдешньою зустріччю у форматі «Рамштайн» та Радою Україна – НАТО.

Пресслужба Дедондер наразі не коментувала зустріч.

16-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться 11 жовтня в Брюсселі, повідомило Міністерство оборони США.