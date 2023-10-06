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Новини | Міжнародні

Нідерланди виділили Україні новий пакет допомоги

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час візиту до України. Київ, 17 лютого 2023 року, ілюстративне фото

Нідерланди нададуть новий пакет допомоги Україні в розмірі 102 мільйони євро, йдеться в повідомленні уряду країни.

Як зазначили у відомстві, 60 мільйонів євро з цього пакету спрямують на підтримку нідерландських компаній, які хочуть допомогти у відновленні України. Гроші покриють страховку експортних кредитів на платіжні ризики інвестицій та угод у країні.

Також у відомстві кажуть, що ще 30 мільйонів євро витратять на закупівлю газу та постачання деталей для електромереж, аби «допомогти Україні підготуватися до зими та можливих російських ударів».

Відомо також, що решту коштів спрямують на підтримку деокупованих територій та у Міжнародний валютний фонд, який допомагає Україні впроваджувати реформи.

19 вересня представники Чехії, Данії та Нідерландів підписали лист про наміри щодо постачання зброї Україні – про це повідомило чеське Міністерство оборони 19 вересня.

Раніше Reuters з посиланням на інформаційне агентство Ritzau повідомило, що Данія передасть Україні ще 45 танків.

Зустріч «Рамштайн» 19 вересня концентрувалася на передачі Україні систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.

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