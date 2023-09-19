Чехія, Данія та Нідерланди домовилися постачати зброю Україні

Представники Чехії, Данії та Нідерландів підписали лист про наміри щодо постачання зброї Україні – про це повідомило чеське Міністерство оборони 19 вересня.

За повідомленням, угоду підписали в рамках зустрічі на авіабазі «Рамштайн». Чехію представляв заступник міністра оборони Даніель Блажковець.

За його словами, угода дозволить постачати Україні переважно чеське озброєння за фінансової підтримки Данії та Нідерландів.

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«Зокрема, це постачання додаткових танків, гаубиць, стрілецької зброї, бойових машин піхоти, засобів протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби або боєприпасів від компаній нашої оборонної промисловості», – заявив Блажковець.

Очікується, що техніка та боєприпаси будуть передані Україні найближчими місяцями та в 2024 році.

Раніше Reuters з посиланням на інформаційне агентство Ritzau повідомило, що Данія передасть Україні ще 45 танків.

Зустріч «Рамштайн» 19 вересня концентрувалася на передачі Україні систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.