Зустріч «Рамштайн» завершилася: говорили про ППО, артилерію та боєприпаси

Завершилася 15-та зустріч Контактної групи з оборони України, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода 19 вересня.

За її словами, у зустрічі було три пріоритети: протиповітряна оборона, над посиленням якої працюватимуть партнери, а також передача Україні більшої кількості артилерії та боєприпасів для продовження контрнаступальної операції.

Як заявив на зустрічі командувач Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі, за результатами консультацій він зробив висновок, що українська сторона «не планує зупинятися і взимку, вона налаштована звільняти території далі і продовжувати контрнаступ».

Крім того, учасники «Рамштайну» повторили готовність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Читайте також: Естонія, Люксембург і Україна створили IT-коаліцію – Міноборони Естонії

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надалі докладати зусиль для зміцнення української протиповітряної оборони.

П’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося 19 вересня на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Це перша зустріч у форматі «Рамштайн», у якій бере участь новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров.