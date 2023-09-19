Контрнаступ України «впевнено» просувається – глава Пентагону під час відкриття «Рамштайну»

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що контрнаступ України досягає «стійкого» прогресу.



«Контрнаступ Києва продовжує впевнено просуватися. Хоробрі українські війська проривають міцно укріплені рубежі російської армії. Прогрес України є свідченням бойового духу її народу. Можливості, надані членами цієї контактної групи в рамках нашого спільного зобов’язання, будуть життєво важливими під час поточних битв і надалі», – сказав він, відкриваючи засідання Контактної групи з питань оборони України.

На авіабазі Рамштайн у Німеччині розпочалося п’ятнадцяте засідання Контактної групи з питань оборони України. Це перша зустріч у форматі «Рамштайн», у якій бере участь новопризначений міністр оборони України Рустем Умєров.

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Контактна група з питань оборони України (у форматі «Рамштайн») об’єднує близько пів сотні країн, які долучаються до надання озброєння Україні у її протидії російській агресії.