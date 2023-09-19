Естонія, Люксембург і Україна створили IT-коаліцію – Міноборони Естонії

Естонія, Люксембург і Україна 19 вересня під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» започаткували ІТ-коаліцію, яка підтримуватиме Збройні сили України в кіберсфері, повідомило Міністерство оборони Естонії.

«Роль інформаційно-комунікаційних технологій у цій війні, безумовно, важче усвідомити, оскільки кінетична діяльність на фронті набагато помітніша. Тим не менш, дії в кіберсфері є значними підсилювачами того, що відбувається на фізичному полі бою. Для Естонії це задоволення й честь мати можливість використати свої компетенції електронної держави для підтримки України», – сказав міністр оборони Ганно Певкур.

Як повідомив міністр оборони України Рустем Умєров, ІТ-коаліція зосереджуватиметься на гарантуванні безпечної та стійкої ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України і Сил оборони, що дозволить Україні бути ефективнішою та дієвішою на полі бою.

«Ми вдячні Естонії та Люксембургу за їхнє лідерство в просуванні цієї ініціативи. Я також хотів би подякувати Бельгії, Латвії, Литві та Данії за те, що вони приєдналися до нас у цій справі, а також Люксембургу за те, що вони вже оголосили про перший внесок до ІТ-коаліції», – сказав він.

За повідомленням, окрім Естонії, Люксембургу та України, під час презентації ІТ-коаліції Декларацію про наміри також підписали Бельгія, Литва і Данія. «Метою сьогоднішнього заходу також було надати союзникам більше інформації про коаліцію, щоб залучити інші держави, оскільки об’єднані сили – завжди сильніші. Низка держав зацікавилися коаліцією, і мета – швидко розширити коло держав-контрибуторів», – додав міністр оборони Естонії.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що задоволений результатами зустрічі. Він висловив сподівання, що ще більше країн приєднаються до ініціативи навчання українських пілотів, а також анонсував

Створення «IT-коаліції» в червні цього року під час чергового засідання «Рамштайну» анонсував тодішній міністр оборони України Олексій Резніков.