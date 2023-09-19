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Данія передасть Україні ще 45 танків – ЗМІ

 Києву нададуть 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72. Фото ілюстративне

Данія передасть Україні ще 45 танків, повідомляє Reuters з посиланням на інформаційне агентство Ritzau.

Міністр оборони країни Троелс Лунд Поульсен повідомив, що Києву нададуть 30 танків Leopard 1 і 15 танків Т-72.

Офіційно про це міністерство оборони Данії не повідомляє, проте днями Копенгаген анонсував пакет допомоги Україні у розмірі 5,8 мільярдів датських крон. Ця допомога має забезпечити українську оборону танками, бойовими машинами піхоти, танковими боєприпасами. За даними оборонного міністерства Данії, це найбільший пакет допомоги Україні з моменту вторгнення.

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