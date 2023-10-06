Військова допомога США Україні під загрозою? Що варто розуміти

Американське видання Politico із посиланням на двох чиновників США повідомило 5 жовтня, що адміністрація Джо Байдена шукає новий спосіб для надання військової допомоги Україні.

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На цю стратегію напередодні натякнув сам президент, заявивши, що є інший спосіб, за допомогою якого ми зможемо знайти для цього фінансування – не уточнивши, що він має на увазі.

Одне з джерел Politico пояснило, що може розпочатися використання іноземного військового фінансування через програму Держдепу, яка надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання.

Також Байден може попросити Конгрес перенаправити фінансування з бюджету Пентагону на підтримку України. Однак обидва варіанти вимагають схвалення Конгресу США – у якому допомогу для України де де-факто заблокували «трампісти» з Республіканської партії.

У скарбниці США залишилося лише близько 7 мільярдів доларів для військової підтримки України: нове фінансування Конгрес відклав через політичні розбіжності. З колишнім темпом виділення грошей їх може вистачити на кілька місяців підтримки Вашингтоном ЗСУ.

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На цьому тлі серед американців падає підтримка надання Україні зброї. Згідно зі свіжим опитуванням Reuters/Ipsos, лише 41% респондентів погодилися із твердженням, що Вашингтон «має надати зброю Україні». 35% виступили проти, а решта не визначилася з відповіддю. У травні прихильників озброєння України у США було 46%.

Головні питання випуску:

Чи зможе Байден «викрутитися» та знайти гроші для зброї України в обхід Конгресу США?

Наскільки критична для ЗСУ американська військова допомога на нинішньому етапі боїв?

І як Україні працювати з американцями, дедалі більше сумніваються в необхідності підтримки Києва?