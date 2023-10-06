Росія тестує нову ракету «земля-земля» для С-400: на що вона може бути здатна

Росія заявила про випробування нової ракети «земля-земля» для зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 «Тріумф». Російські конструктори вже встигли охрестити її «суперточною» і навіть похвалилися її випробуваннями на полігоні. Раніше агресор бив по наземних цілях в Україні з комплексів С-300 і С-400 зенітними ракетами – тобто призначеними для ураження об'єктів у небі, через що такі удари були вкрай неточними. Що це за нова ракета, для чого її може використати Кремль на війні проти Україні – розбиралось Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Де і коли Росія показала нові ракети?

29 вересня на полігоні для випробування ракетного озброєння «Капустін Яр» в Астраханській області побував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. Він заявив, що там тестували нову ракету. Відповідне відео оприлюднили російські державні ЗМІ.

А пуски були?

Навіть якщо й були, то на відео цей момент не потрапив, але дійсно на ньому можна упізнати пускові установки С-400. Невідомо, є ракета новою розробкою чи модернізацією зенітної ракети 48Н6 для С-400: Медведєв у доповіді на полігоні називає її одночасно «новою модернізованою».

Військові експерти кажуть, що від того, йдеться про модернізацію чи нову розробку, залежить швидкість постановки виробу на озброєння.

Що по технічних характеристиках та завданнях?

Завдання, озвучене розробникам під час виступу Медведєва, – це «забезпечити стійкість ракети до новітніх систем протиракетних комплексів західного виробництва». Нова ракета має бути більш точною, з вищим ступенем потужності бойової частини та більшою дальністю.

Іван Киричевський, військовий оглядач порталу Defence Express: «По суті, вони ту саму зенітну ракету 48Н6 масою півтори тони і з бойовою частиною 150 кг і заявленою дальністю стрільби 240 км по повітряних цілях – пропонують переробити на класичну балістичну. Тобто поставити бойову частину фугасну замість уламково-фугасної і прилади наведення, як на класичній балістичній ракеті».

Військові експерти не виключають, що на відміну від С-300, де використовують радіокомандне наведення і ракета керується на дальності радіогоризонту, у новому варіанті на неї можуть встановити супутникову навігацію.

Здебільшого такі ракети Росія використовує для терору українських міст, без конкретних цілей, просто – плюс-мінус кудись долетить, пояснюють військові фахівці.

Щодо дальності – аналітики Defence Express вважають, що дальність нової ракети може сягати 600 км, тобто долітати не лише до Запоріжжя, як це зараз робить С-300, а й Києва.

Які терміни виробництва?

Під час доповіді на «Капустіному Яру» Дмитро Медведєв каже, що випробування ракети «будуть продовжені»: судячи з опублікованого відео, зараз тестування ракети перебуває на початкових етапах для «перевірки можливості та доцільності».

Нову розробку росіян експерти називають менш технологічною, ніж зенітна ракета, а отже – і простішою у збиранні. За оцінками, агресор зможе випускати понад 500 одиниць за рік.

Чим Україна зможе їх збивати?

Як і будь-яку іншу балістичну ракету, ППО зможуть її лише ЗРК SAMP/T чи Patriot.

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