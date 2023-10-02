Ракети Sea Sparrow: що це за зброя і чи допоможе вона Україні звільнити Крим

Німеччина не наважиться надати Україні ракети Taurus, а в США зволікають з передачею Києву комплексів ATACMS. Натомість Бельгія викупила і найближчим часом має відправити ЗСУ ракети Sea Sparrow. Що це за озброєння і чим корисне в операції зі звільнення Криму – у другій частині публікації про зброю деокупації.

У оборонної ракети Sea Sparrow, яку ось-ось отримають ЗСУ, свої завдання та цілі, – запевняють авіаексперти. Це «Шахеди» та розвідувальні дрони, які часто запускають із Криму.

Ракети до «Буків» і «Кругів» закінчуються

«Sea Sparrow це ракета, яка може знищувати об’єкти на відстані до 30-и кілометрів. І їх висота ураження може становити до 15-и кілометрів в залежності від саме того, що це за об’єкт. Тому, не дивлячись на те, що вона має таку назву малого радіусу дії – це не такий вже і малий радіус дії і вона дуже ефективною буде саме по знищенню «Шахедів», – каже військовий експерт Олександр Коваленко.

Для чого потрібні Sea Sparrow з дальністю дії усього-то 30 кілометрів і як вони працюють у загальній системі ППО?

«Отже, якщо ви під прицілом, вас атакує велика кількість крилатих ракет і безпілотників, ви б хотіли використати свою високоякісну систему ППО. Можливо, таку як NASAMS, щоб відбити атаки крилатих ракет. А потім вас атакують дронами, вони менші і дешевші. І тут потрібна менш складна система ППО, така як Sea Sparrow.

Отже, Sea Sparrow – це доповнення ракетного комплексу NASAMS або інших ракетних комплексів великої дальності. Це можливість більш ефективно розподіляти зброю проти цілей», – пояснює директор Центру оборонних концепцій та технологій Гудзонівського інституту Браян Кларк.

Корабельні ракети Sea Sparrow універсальні у використанні. Їх можна запускати з різних установок, наземних зокрема.

запустили би Taurus, і надійно б уразили Кримський (Керченський) міст

«Вони вже використовуються в комплексі Aspide, який нам передала Іспанія, і можуть бути використані в наших ЗРК «Бук» і «Круг». Чому? Ракети до «Буків» і «Кругів» закінчуються.

Тому нам потрібне поповнення наших радянських ЗРК (зенітно-ракетний комплекс), а «Бук» – це наймасовіший наш, найбільш чисельний і самохідний ЗРК, який швидко можна перекидати за лінію бойового зіткнення», – розповідає авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.

Щодо ракет Taurus остаточного рішення в уряду Німеччини поки немає. Але саме це озброєння, на думку Валерія Романенка, ідеальне для звільнення Криму. Тому що більше далекобійне ніж Storm Shadow.

450 кілограмів вибухівки. Один удар і падає проліт

«Якщо б ми отримали Taurus, які на 100 кілометрів більш далекобійні, то в деяких випадках ми могли б отримати такий момент: підійти на малій висоті, запустити Taurus, бо він весь час летить на надмалій висоті, йому не потрібно як крилатим бомбам підніматися на кілька тисяч.

Так от, ми б підійшли ближче кілометрів на 30, запустили би Taurus, і надійно б уразили Кримський (Керченський) міст», – вважає Валерій Романенко.

Перевага однієї з модифікацій Taurus – здатність заглушити радари системи ППО противника.

«Ця ракета має модифікацію, яка проходячи повз засоби ППО і РЕБ, вона виробляє електромагнітний імпульс і цим електромагнітним імпульсом вона гасить все. Починаючи від генераторів на радіолокаційних станціях і закінчуючи фітнес-годинниками на руках тих операторів. І це єдина задача цієї ракети. Після неї відкривай ворота, заїжджай, прохідний двір», – пояснює авіаексперт і колишній інженер з випробувань «Конструкторського бюро Антонов» Костянтин Криволап.

Боєзаряду ракети Taurus достатньо, щоб зруйнувати проліт Керченського мосту, – вважає Валерій Романенко. Більше не потрібно.

основна модифікація вона дозволяє влучати з точністю до десяти метрів

«450 кілограмів вибухівки. Один удар і падає проліт. Ну, два удари, скажімо так. А що таке відремонтувати міст? Ви ж його не візьмете не повезете на завод. Або бригада не поставить латку, да?», – переконує Валерій Романенко.

Керченський міст – головна ціль ЗСУ в операції зі звільнення Криму. І в цьому одностайні всі опитані нами фахівці.

«Ситуація критична. Не дарма росіяни вигадують все, що можуть. Вони ставлять димові завіси, вони зосередили велику кількість зенітно-ракетних комплексів, вони топлять баржі, щоб не прорвалися морські дрони. Тобто ця артерія стає критичною. І не просто критичною, а вона стає критичною у війні. Бо з втратою Криму ця війна перетворюється на агонію», – каже Валерій Романенко.

У Білому домі поки що не підтвердили передачу Києву ракет ATACMS, їх ще називають «довга рука».

С-300 і перефарбований, як кажуть спеціалісти С-400, це ще за радянських часів дуже вдала розробка

«Для Крима ці задачі може вирішити ATACMS з великою точністю. Там основна модифікація вона дозволяє влучати з точністю до десяти метрів. Це максимальне відхилення. А так, в середньому, як показали випробування вона три метри лупить.

Тобто це для командних пунктів, це для тих самих мостів, це для логістичних хабів. Це може бути серйозне ураження по аеродромах, якщо правильно бити», – розповідає авіаексперт «Конструкторське бюро Антонов» Костянтин Криволап.

Вашингтон зволікає з передачею ATACMS недарма, розмірковують деякі експерти. На даний момент, на їхню думку, ці ракети є зручною ціллю для ППО противника.

«Я не виключаю того, що наші партнери з США, вони поки що гальмують процес із передачею ATACMS, пов’язаний з тим, що поки що на тимчасово окупованих територіях присутня ешелонована російська ППО. І ці ракети вони вразливі для ешелонованих протиповітряних систем», – вважає Олександр Коваленко.

«Треба розуміти, що це звичайна балістична ракета і ті ж самі комплекси С-300 і С-400 в тих сучасних версіях, як є в росіян, вони здатні захищати об’єкти від цієї ракети зокрема. Там не все так погано. С-300 і перефарбований, як кажуть спеціалісти С-400, це ще за радянських часів дуже вдала розробка», – пояснює Костянтин Криволап.

Чим більше систем ППО буде знищено на півдні України силами оборони, тим більше шансів, що ATACMS почнуть виконувати свої бойові завдання. І тоді ця «довга рука» дістанеться й до Криму.