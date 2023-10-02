Речник Повітряних сил: ракет восени і взимку у РФ можуть застосовувати менше, а дронів – більше

Удари дронами-камікадзе по території України продовжаться й надалі – і восени, і взимку. У Повітряних силах кажуть про те, що Росія нарощуватиме їхнє виробництво – про це, зокрема, в ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода. Ранок») заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

«Дійсно, вересень був рекордним за кількістю БПЛА ударного типу – типу «Шахед». Те, що Росія буде нарощувати їхнє виробництво і застосовувати їх проти України – ми вже говоримо кілька місяців про це. Тому це очевидні кроки. Тому що ракет багато не буде в Росії. Власного виробництва, маю на увазі. Тому що ми бачили, скільки вони торік застосували і мають високоточної далекобійної зброї зараз. Тому ракети вони, можливо, будуть використовувати менше. Тому що для ракет є більш пріоритетні цілі. Ракета – це значно потужніша зброя, ніж дрон-камікадзе, і значно дорожча зброя. Значно довше її виготовляти на підприємствах, ніж ті самі дрони», – зазначає Ігнат.

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За словами речника, не лише Іран продовжує постачання таких дронів, а й Росія нарощує виробництво ударних БПЛА, можливо, і на власній території. Цілі цих безпілотників надалі будуть різними. Але це, насамперед, спроби вразити українську економіку.

Для того, що українські системи ППО збивали російські дрони, Україна потребує постійної підтримки від західних партнерів, додав він.

«Протиповітряна оборона робить усе можливе і буде робити усе можливе. Питання не нашої витримки, а питання допомоги. Треба буде мати чим це робити. Ми майже на 100 відсотків, мабуть, залежимо від підтримки Заходу. Тому що не можемо ми виробляти сьогодні ракети класу земля-повітря. Авіаційні ракети у нас є до винищувачів. Але я вже говорив, що винищувачі не створені до збиття таких цілей, хоч роблять усе можливе. Тому ракети до тих систем, які нині є в Україні, нам потрібні будуть в більшій кількості. Якщо ворог буде збільшувати інтенсивність обстрілів крилатими ракетами та дронами. А також ППО малого радіусу дії. Нам би «Гепардів» побільше», – додає Ігнат.

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Військові аналітики порталу Defence Express підрахували, що за вересень російські військові запустили по Україні 503 безпілотники. Це значно більше за попередній найвищий показник травня.

Середня частка знищених дронів складає більше 78%, пишуть аналітики. Проте додають: що більше дронів запустили, то менш ефективно може відпрацювати українська ППО.