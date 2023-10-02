Внаслідок російських обстрілів є загиблі в трьох прифронтових областях

Російська армія продовжувала обстрілювати населені пункти прифронтових регіонів, повідомляє обласна влада.

Зокрема, заданим Донецької обласної військової адміністрації, протягом доби 1 жовтня внаслідок російських обстрілів загинули троє людей: у Нескучному, Авдіївці і Торському.

«Ще п’ятеро людей в області за добу дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

Протягом доби обстрілів зазнавали населені пункти Херсонського та Бериславського районів, повідомив голова Херсонщини Олександр Прокудін.

«Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро – дістали поранення, двоє з них – діти», – заявив він.

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За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, російські війська протягом доби обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

«У місті Вовчанськ Чугуївського району внаслідок ворожих масованих обстрілів загинув цивільний чоловік. В місті пошкоджено приватні будинки та будівлі цивільного підприємства, сталися пожежі», – повідомив він.

Крім того, російька авіабомба пошкодила будинок та господарчу будівлю в селищі Куп’янськ-Вузловий, почалися пожежі.

У області напередодні комбайн Claas підірвався під час польових робіт у Чугуївському районі – водій «отримав незначні ушкодження, госпіталізації не потребував».

Про обстріли також повідомляв голова Запорізької ОВА Юрій Малашко. Зокрема, понад 10 населених пунктів зазнали 124 артилерійських обстрілів з боку російської армії.

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«Ворог здійснив 3 РСЗВ-обстріли Малої Токмачки й Новодарівки, 13 БПЛА-атак Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Ольгівського, Оріхова та Малих Щербаків, а також вгатив 4 авіаснарядами по Оріхову й Роботиному. Внаслідок артудару по Оріхову поранення отримали чоловіки 64 та 55 років», – заявляє Малашко.

Він додає, що обласна влада отримала 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні об’єкти, стверджуючи, що б’є лише по військовій інфраструктурі.