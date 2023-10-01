Сили РФ атакували Черкащину дронами: спалахнули пожежі, постраждала людина

Російська армія вночі 1 жовтня масовано атакувала дронами-камікадзе Черкаську область, повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

За словами місцевого чиновника, російські війська завдали масованого удару ударними безпілотниками по Черкаській області. Відомо, що є влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.

У Черкаській ОВА зазначили, що внаслідок атаки виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема там, де зберігалось зерно.

«Попередньо постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні. Наразі триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі профільні служби», – заявив Табурець.

У ніч проти 1 жовтня у південних та східних областях України оголошували повітряну тривогу. Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, група ударних безпілотників РФ нині прямувала в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.