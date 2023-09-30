На півдні і сході України оголошена повітряна тривога через загрозу «шахедів» і тактичної авіації

У південних та східних областях України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, група ударних безпілотників РФ нині прямує в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

«Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційного озброєння!» – ідеться в іншому повідомленні українських військових.

Тривога триває в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Дніпропетровській областях (в окупованому Криму та на Луганщині загроза є постійною).

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри численні свідчення цього, Москва заперечує напади на цивільні обʼєкти, стверджуючи, що бʼє лише по військовій інфраструктурі.