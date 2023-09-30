Армія РФ атакувала південь України понад 20 «шахедами» – Гуменюк

Російські військові в ніч проти 30 вересня знову атакували Україну безпілотниками типу «Шахед», повідомила в ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

«Безпілотники були знову спрямовані на Південь Одещини, знову були спрямовані за непростими маршрутами. В тому числі маневруючи, намагалися обійти систему протиповітряної оборони для того, щоб увійти не тільки в південні, а й у центральні регіони України», –розповіла вона.

За словами Гуменюк, результати атаки наразі підбиваються, однак вже зрозуміло, що «вона була досить потужною». Попередньо, армія РФ застосувала понад 20 безпілотників і орієнтовно 20 – було знищено, зазначила речниця.

Вона розповіла, що «пріоритетом ворога все ще залишається Подунав’я, зокрема, припортова інфраструктура». Гуменюк уточнила, що армія РФ продовжує «шукати об’єкти критичної та іншої важливої інфраструктури, ураження яких може суттєво вплинути в тому числі на економіку регіонів».

«На жаль, відбулося влучання в один з об’єктів інфраструктури на Вінниччині, але пожежа вже ліквідована. І евакуація, яка проводилась для безпеки людей, не була критичною», – підкреслила вона.

У ніч проти 30 вересня в багатьох областях півдня, сходу і центру України лунала повітряна тривога, оголошення якої спершу було повʼязане із запуском російськими військовими ударних безпілотників із південного напрямку, а в останні хвилини – з загрозою застосування балістичного озброєння.

Як повідомляло «Суспільне», звуки вибухів чули на Вінничині, є влучання в місті Калинівка у цій області. Також звуки вибухів пролунали в Краматорську, який є тиловою базою українських військових у прифронтовій Донецькій області.