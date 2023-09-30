Зведення Генштабу ЗСУ: за добу відбулось понад 40 бойових зіткнень

Сили оборони продовжують оборону на сході та півдні України та наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

«Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави», – кажуть українські військові.

Також, за даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, «завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту».

Також відомо, що «на Херсонському напрямку ЗСУ продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника».

«Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію РЕБ противника», – підсумували в Генштабі ЗСУ.