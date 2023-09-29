Україною шириться повітряна тривога, звуки вибухів чули на Вінничині та Донеччині

У багатьох областях півдня, сходу і центру України триває повітряна тривога, оголошення якої спершу було повʼязане із запуском російськими військовими ударних безпілотників із південного напрямку, а в останні хвилини – з загрозою застосування балістичного озброєння.

Станом на 1:30 небезпека триває в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Сумській, Полтавській, Дніпроперовській, Харківській та Донецькій областях (в окупованому Криму та на Луганщині тривога триває безперервно вже багато місяців).

Як повідомляє «Суспільне», звуки вибухів чули на Вінничині, є влучання в місті Калинівка у цій області. Також звуки вибухів пролунали в Краматорську, який є тиловою базою українських військових у прифронтовій Донецькій області.