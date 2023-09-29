Повітряні сили попередили про запуск кількох груп «шахедів». У двох областях – повітряна тривога

Повітряні сили Збройних сил України попередили про запуск кількох груп ударних безпілотників з окупованого Криму.



«Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА Shahed з району полігону Чауда (Крим). Слідкуйте за повідомленнями», – йдеться у повідомленні.



Згодом – о 20:50 – у Херсонській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу.

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Раніше 29 вересня Сили оборони півдня повідомили, що Росія збільшила присутність ракетоносіїв у Чорному морі, сумарний залп «Калібрів» може сягати 24.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.