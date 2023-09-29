Сирена спрацювала після вибухів – мер Миколаєва про ранкову атаку на місто

Російські військові другий день поспіль атакують той самий об’єкт транспортної інфраструктури в Миколаєві. Вибухи в місті пролунали до того, як в Миколаєві увімкнули сигнали повітряної тривоги, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) міський голова Олександр Сєнкевич.

«Так, насправді атака відбулася до того, як спрацювала сирена. За тиждень, що минає, цих атак було вже три. І всі три – спочатку були вибухи, а потім вже лунала сирена. Наразі невідомий тип ракет, які атакували, але відомо, що після них відбуваються великі руйнування, горять пожежі», – розповів міський голова Миколаєва.

Сєнкевич припускає, посилаючись на пояснення від військових, що тривогу в Миколаєві не оголошують вчасно саме через балістичний тип ракет, якими атакують місто. Проте він зазначає, що станом на зараз невідомий тип ракет, яким обстріляли місто вранці 29 вересня.

«Я не військовий, я не артилерист. Але з того, що мені сказали, це може бути пов’язано з тим, що йде атака балістичними снарядами, тобто снарядами балістичного типу. І це не дає можливості нашим ППО знайти їх, вчасно помітити. Тому, коли мене питають миколаївці, чи можна повертатися, я їм кажу, що я не можу брати відповідальність за ваше рішення. Але беріть до уваги ці останні події і власне те, що на сьогодні школи в Миколаєві досі працюють в онлайн-режимі, тому що ми досі перебуваємо в зоні ураження саме цих балістичних снарядів, які можуть поцілити до того, як ми зможемо сховати дітей», – каже Сєнкевич.

За його словами, жертв від сьогоднішньої атаки немає. На місці зайнялася пожежа, яку гасили дві години. А під ударом опинився об’єкт транспортної інфраструктури, який вже російські військові атакували раніше.

«Я не знаю, що чи кого вони там шукають. Бо насправді цей об’єкт був зруйнований ще на початку війни. Але вони вже другий день підряд цей об’єкт атакують. Роботу свою він не відновлював», – каже Сєнкевич.

Раніше про ранкову атаку на Миколаїв повідомляв голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».