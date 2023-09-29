Війська РФ зранку завдали ракетного удару по Миколаєву, влучили в об’єкт інфраструктури – ОВА

Російські війська вранці 29 вересня завдали ракетного удару по Миколаєву, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Зранку 29 вересня близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулося в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було ліквідовано о 06:45. Детальна інформація уточнюється», – написав Кім у телеграмі.

Крім того, за його словами, у ніч на 29 вересня загарбники завдавали артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади.

«Внаслідок обстрілу виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Пожежу ліквідовано, без жертв, постраждалих та руйнувань», – додав голова ОВА.

Напередодні Кім також без подробиць повідомляв про влучання в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».