Нічна атака: Кім повідомив про влучання в об’єкт інфраструктури на околицях Миколаєва

На Миколаївщині вночі знищили два російських безпілотники та 20 дронів Shahed 131/136, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Ввечері, 27 вересня, близько 21:44 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста. Внаслідок чого відбулось займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає», – написав він у своєму Телеграмі.

Він також повідомив про пошкодження лінії електропередач та господарчої споруди в області внаслідок падіння уламків дрона.

Читайте також: За добу на фронті відбулося 26 зіткнень, ЗСУ відбили російські атаки на 5 напрямках – Генштаб

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович вранці повідомив про «надзвичайно складну ніч» та влучання в області.

«Попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури. На місці події – усі відповідні служби», – заявив він.

За даними Повітряних сил, протягом ночі з 27 на 28 вересня війська протиповітряної оборони збили 34 з 44 випущених Росією дронів-камікадзе.