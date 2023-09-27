ОВА повідомляє про загиблого через артобстріли Оріхова напередодні

Російські війська за добу 26 вересня здійснили 116 артилерійських обстрілів населених пунктів Запорізької області, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко вранці в середу.

Також у області зафіксували чотири авіаудари по Оріхову, Роботиному та Малій Токмачці, чотири атаки безпілотників на Гуляйполе, Малинівку й Малу Токмачку, а також шість обстрілів Новодарівки, Таврійського, Роботиного та Малої Токмачки з реактивних систем залпового вогню.

«Внаслідок артобстрілу Приморського поранено 56-річного чоловіка – його доправлено до лікувальної установи у важкому стані. Також ворожа артилерія забрала життя 66-річного жителя Оріхова», – заявив Малашко.

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Також обласна влада отримала 15 повідомлень про пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Крім того, напередодні через обстріли був поранений житель Орлівки на Донеччині, повідомив виконувач обов’язків голови Донецької ОВА Ігор Мороз.

Також напередодні 12 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів Херсонської області. Один чоловік був поранений на Харківщині, у Вовчанську, ще двоє людей – у Нікопольському районі Дніпропетровської області.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.