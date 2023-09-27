Поранені дві людини, побиті будинки – війська РФ вночі обстріляли Нікопольщину

Двоє людей були поранені внаслідок чергового російського удару по Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночі ворог гатив із важкої артилерії по Мирівській громаді і самому Нікополю. Постраждали дві людини: чоловіки 44 та 68 років. Обидва у лікарні в стані середньої тяжкості. Зайнялася двоповерхова будівля. Вогонь рятувальники приборкали», – написав Лисак у телеграмі.

Крім того, за його словами, було пошкоджене приватне підприємство, понівечені чотири господарські споруди, одна – «знищена вщент», побиті шість приватних будинків, авто, газогони та лінія електропередач.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.