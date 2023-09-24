25-річний чоловік тяжко поранений через удар РФ по Нікопольщині – ОВА

Російські військові в ніч на 24 вересня обстрілювали Нікопольщину, внаслідок чого тяжких поранень зазнав 25-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Декілька артобстрілів й скидання боєприпасів з БПЛА. Вночі ворог тероризував Нікопольщину за своєю злочинною схемою. В районному центрі постраждав 25-річний чоловік. Він з осколковими пораненнями госпіталізований до лікарні. Стан – важкий», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, у Нікополі пошкоджені будівля універмагу і дитячий садок, у Червоногригорівській громаді російськими снарядами пошкоджені чотири приватні будинки, автомобілі, лінії електропередач.

Ударів зазнали і Мирівська й Покровська сільські громади, наслідки уточнюються, зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні об’єкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.