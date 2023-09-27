12 людей поранені на Херсонщині минулої доби через обстріли РФ – Прокудін

На Херсонщині минулої доби внаслідок російських обстрілів були поранені 12 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА, два з них – ракетні. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу в Херсоні; медичний заклад у Бериславі», – написав Прокудін у телеграмі.

Він також повідомив, що о 05:00 27 вересня армія Росії вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформацію про постраждалих і руйнування ще з’ясовують.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.