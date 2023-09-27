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12 людей поранені на Херсонщині минулої доби через обстріли РФ – Прокудін

Руйнування через російські обстріли на Херсонщині (архівне фото)

На Херсонщині минулої доби внаслідок російських обстрілів були поранені 12 людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 119 обстрілів, випустивши 557 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації та БПЛА, два з них – ракетні. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлі навчальних закладів, заводів, пенітенціарну установу в Херсоні; медичний заклад у Бериславі», – написав Прокудін у телеграмі.

Він також повідомив, що о 05:00 27 вересня армія Росії вдарила з авіації поблизу Миколаївки Бериславського району. Інформацію про постраждалих і руйнування ще з’ясовують.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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