Сили оборони Півдня: Росія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Росія наростила присутність ракетоносіїв у Чорному морі, повідомили Сили оборони півдня 29 вересня.

«На бойове чергуванні три ракетоносії: малий ракетний корабель типу «Буян-М» та два фрегати «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен». Сумарний залп «Калібрів» може сягати 24», – йдеться в повідомленні.

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Раніше Військово-морські сили повідомили, що в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають сім російських кораблів, з них два – носії крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 14 ракет.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.