Прокуратура: двоє комунальників постраждали через ранковий обстріл Херсона

Російські війська вранці 29 вересня завдали удару по Херсону, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців, обстріл стався близько 8:30 в п’ятницю.

«За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру», – заявляє Офіс.

Читайте також: Сирена спрацювала після вибухів – мер Миколаєва про ранкову атаку на місто

За керівництва Херсонської окружної прокуратури правоохоронці відкрили досудове розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомляв голова області Олександр Прокудін, напередодні внаслідок російських обстрілів у регіоні загинули троє людей, ще п’ятеро були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.