Доба в прифронтових регіонах: троє людей загинули через обстріли на Херсонщині

Російські війська обстріляли Херсонську область 96 разів за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 29 вересня.

Зокрема, 45 снарядів із 671-го були випущені по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію парку у Бериславському районі. Через російську агресію три людини загинули, ще п’ятеро – дістали поранення», – заявив він.

Обласна влада Донеччини повідомила про трьох людей в області, про загибель яких стало відомо напередодні: двох у Красногорівці і одного в Курдюмівці.

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«Ще шестеро людей в області за добу дістали поранення», – йдеться в повідомленні.

Російські війська також обстріляли населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини, заявив голова області Олег Синєгубов.

Зокрема, обстріл сіл Кіндрашівка та Кутьківка Куп’янського району спричинив лісові пожежі. У селі Западне в цьому ж районі обстріл пошкодив житловий будинок.

«Близько 14:00 поблизу с. Нова Гусарівка Ізюмського району на вибуховому пристрої підірвався трактор МТЗ-82. Двоє чоловіків 31-го та 68-ми років, що були у тракторі, отримали поранення та були госпіталізовані в стані середньої тяжкості», – повідомив Синєгубов у своєму Телеграмі.

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Також, за даними місцевої влади, на Запоріжжі російські обстріли були спрямовані на 22 населених пункти. Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та інфраструктури.

Голова Дніпропетровщині Сергій Лисак заявив про руйнування приватного будинку та господарської споруди у Великомихайлівській громаді на Синельниківщині. Під артилерійський обстріл також потрапив Нікопольський район. В області за добу ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно атакують українські міста з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.