Війська РФ з артилерії вдарили по Херсону, є загиблі – МВС

Російські війська обстріляли Херсон – загинули три жінки, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Російська артилерія вдарила по житловому кварталу в Херсоні. Загинули три жінки, які в цей час перебували на вулиці. Щодня під ворожими обстрілами», – написав він у телеграмі.

Очільник МВС додав, що лише за минулу добу російські війська вдарили по Херсонському району 10 разів із артилерії.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 24 вересня підтвердила загибель 9 701 та поранення 17 748 цивільних людей внаслідок російської агресії від 24 лютого 2023 року. При цьому в організації вважають, що реальна кількість жертв є «значно вищою».