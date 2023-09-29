Жителі Миколаєва не повертаються додому через відсутність питної води і закриті школи – Сєнкевич

У Миколаєві зберігається проблема з питною водою, через це жителі не повертаються до міста, повідомив в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) мер Олександр Сєнкевич.

За словами міського голови, щоб приготувати їжу, миколаївці змушені носити воду, яку роздають на вулиці, навіть у багатоповерхівки.

«Ми досі – з технічною водою. Досі люди з п’ятилітровими пластиковими пляшками ходять по місту, набираючи в місцях роздачі безкоштовної питної води, піднімають її до себе на поверхи, і взагалі – готують собі їжу, п’ють виключно цю очищену воду, яку отримують на вулицях міста, як це було у Другій світовій війні. У нас досі у трубопроводі – технічна вода, яка має підвищений рівень солі», – каже Сєнкевич.

Ще одна причина, чому місцеві жителі не повертаються – зачинені школи. Така ситуація зберігається в місті вже півтора роки. За словами міського голови, чимало людей, які планували повернутися до Миколаєва з початку навчального року, змінили своє рішення.

«Неможливість навчання офлайн, тобто здобувати освіту особисто, а виключно через інтернет, також внесла свої корективи. І багато людей, які планували повернутися вже з вересня-місяця до міста, вони змінили свої плани і поїхали з міста», – сказав він.

12 квітня 2022 року російські військові пошкодили у Херсонській області трубопровід, який постачав воду з Дніпра до Миколаєва. Відтоді місто – без питної води. А технічну беруть із річки Південний Буг, вода в ній не відповідає нормам, щоби використовувати її для їжі та пиття. У жовтні торік журналісти BBC з посиланням на британських військових експертів заявляли, що російські військові навмисне підірвали трубопровід, розмістивши вибухівку безпосередньо під трубою або над нею.