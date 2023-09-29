ЗСУ повідомили про групи «шахедів» на Одещині та Миколаївщині

Повітряні сили Збройних сил України повідомили про групу ударних безпілотників на Миколаївщині.



«Група ударних БПЛА в повітряному просторі Миколаївщини, напрямок руху – північний», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому у телеграмі.

Перед цим ЗСУ попередили про підліт другої групи «шахедів» до Одещини, зазначивши, що безпілотники рухаються у напрямку Арцизького, Роздільнянського та Ізмаїльського районів.



Водночас у Запорізькій і Донецькій областях оголосили про ракетну небезпеку.

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Раніше 29 вересня Сили оборони півдня повідомили, що Росія збільшила присутність ракетоносіїв у Чорному морі, сумарний залп «Калібрів» може сягати 24.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів, більшість із них – по цивільних об’єктах.

Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.