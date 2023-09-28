У східній частині України оголошена повітряна тривога (відбій)

Уночі 29 вересня у східній частині України оголошена повітряна тривога, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Східні регіони – загроза застосування балістичного озброєння», – ідеться в повідомленні.

Небезпека фіксується в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській та Сумській областях (в окупованому Криму та на Луганщині тривога є постійною).

Після 1:00 у більшості регіонів, крім Запоріжжя, влада оголосила про відбій небезпеки.

Після оголошення повітряної тривоги влада рекомендує прослідувати в укриття цивільного захисту.