«Укрзалізниця» попередила про затримку деяких потягів через атаку дронами

«Укрзалізниця» попередила про затримку деяких потягів через нічну атаку безпілотниками армії РФ по Україні.
За даними пресслужби кампанії, внаслідок нічних обстрілів України затримується низка поїздів:
- 351/352 Київ-Пас. – Кишинеу +3:00
- 77/78 Одеса – Ковель +2:44
- 53/54 Перемишль – Київ-Пас. +1:57
- 109/110 Херсон – Львів +1:26
- 257/258 Чернігів – Івано-Франківськ +1:10
- 259/260 Суми – Івано-Франківськ +1:10
- 59/60 Чоп – Київ-Пас. +0:45
- 357/358 Ворохта – Київ-Пас. +0:45
- 105/106 Одеса – Київ-Пас. +0:41
Як зазначили у компанії, наразі рух усіма дільницями відкрито, всі поїзди прямують власним маршрутом під чітким контролем.
У ніч проти 30 вересня в багатьох областях півдня, сходу і центру України лунала повітряна тривога, оголошення якої спершу було повʼязане із запуском російськими військовими ударних безпілотників із південного напрямку, а в останні хвилини – з загрозою застосування балістичного озброєння.
Як повідомляло «Суспільне», звуки вибухів чули на Вінничині, є влучання в місті Калинівка у цій області. Також звуки вибухів пролунали в Краматорську, який є тиловою базою українських військових у прифронтовій Донецькій області.
За попередніми даними внаслідок нічної атаки було зафіксовано влучання безпілотника в об’єкт критичної інфраструктури у Вінницькій області.
За даними речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, армія РФ атакувала південь України понад 20 «шахедами».
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