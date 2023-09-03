«Укрзалізниця» запустила новий потяг до Польщі

Із Києва до Польщі у неділю, 3 вересня, вирушив у перший рейс новий потяг, який прибуде до Хелму, повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Потяг №119/120 прибуде до Хелму о 17:27. Пасажири встигають на пересадку до Варшави на польський IC21100 (18:12 - 21:02).

Зворотно з Хелма потяг вирушить о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 - Хелм 08:42). Він прибуде до Києва о 22:45.

Квитки на потяг можна придбати у застосунку «Укрзалізниці», в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

5 липня «Укрзалізниця» повідомила, що посилює безпекові заходи і повертає воєнізовану охорону в поїзди.