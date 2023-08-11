8-10 годин у чергах на кордоні: українці поспішають на відпочинок і відвідати рідних

ЛЬВІВ – Другий місяць на українсько-польському кордоні величезні черги легкових автомобілів, рейсових і туристичних автобусів, вистоювати чергу годинами доводиться і на пішому переході у Шегині. Водночас, проблемно придбати квитки на потяги у сусідню державу.

Невдовзі, як обіцяють в українському уряді, на всіх пунктах пропуску на українському кордоні, запрацює електронна черга для автобусів, як це діє для вантажного транспорту.

Що є причиною такої ситуації на українсько-польському кордоні?

Пункт пропуску «Краківець-Корчова». Тут пропускають легковий і вантажний транспорти, рейсові і туристичні автобуси. У черзі перед пунктом пропуску ‒ одинадцять автобусів, всі місця в яких зайняті, переважно жінками і дітьми.

Діана повертається з України у Катовіце. Вона торік виїхала з Херсону у Польщу і перебуває там у статусі біженки. Простояла разом з іншими пасажирами у черзі більше 8 годин, з ночі. А попереду ще проходження перевірки на польському боці.

Дуже сумуємо за домом

«Поки що в Польщі живемо і плануємо повертатись. Приїхала в Україну забрати документи і деякі речі. Ми не їздили у Херсон, були у родичів під Києвом. Не була в Україні з жовтня 2022 року. Багато людей виїхало. Дуже шкода. Дуже сумуємо за домом», ‒ говорить Діана.

Ірина з 9-ти річним сином повертається автобусом з Кривого Рогу в Ополе. Простояли у черзі від 5 години ранку до 13.

Мені страшно і я надіюсь, що ми переможемо і повернемось

«Півтора року не була в рідному місті. Зараз побула з батьками. Я люблю своє місто і не хотіла їхати. Аж до сліз. Всі рідні ‒ там. Ми ‒ російськомовні, але переходимо на українську мову. В останній ракетний приліт 31 липня 6 людей загинули. Потрапило в маму і 10-ти літню дівчинку. Вони півтори роки рятувались у Польщі. Приїхали у Кривий Ріг і ракета потрапила до них у квартиру. Вони загинули. Мені страшно і я надіюсь, що ми переможемо і повернемось», ‒ каже Ірина.

Більшість людей, з якими розмовляло Радіо Свобода, провідувала рідних в Україні і поверталась у Польщу або ж люди їхали до знайомих і родичів в Європу, на відпочинок.

Наталія з двома синами їхала з Києва у Польщу, де перебуває її мама у статусі біженки.

Це не людські умови для такого перебування, не санітарні

«Навіть не зауважила, скільки часу простояли перед кордоном. Налаштувались і чекали. Ми теж були біженцями у Польщі майже рік. Потім виїхали. Їдемо провідати бабусю. Будемо повертатись до 1 вересня, бо маємо йти в школу. Я для себе не зрозуміла, чому та черга на кордоні. Але щось має статись, щоб цього не було, це не людські умови для такого перебування, не санітарні. У мене трішки старші діти, не уявляю, як з маленькими чекати», ‒ розповіла Наталія.

Пасажири автобусів ‒ з різних міст України. Більше року у Кременчуку не була Ганна. У липні приїхала і поверталась у Польщу.

«Болить місто, країна, вболіваємо і спостерігаємо, що буде перемога, все буде Україна. У Польщі ‒ складно, але поляки нас приймають і ми дуже вдячні їм. Я маю де жити і дуже вдячна. Скучаю за всім, що залишилось вдома. І їду з важким серцем. Дуже сподіваюсь, що повернусь і це буде остання поїздка у доброму сенсі. Багато людей, які їдуть, шукають прихисток. Це жінки і діти з різних регіонів», ‒ каже Ганна.

Немає належної інфраструктури

Водій одного з автобусів розповів, що у кожному рейсі всі місця зайняті. Їдуть жінки з дітьми різного віку і чекати на перетин кордону від 8 до 10 годин пасажирам дуже важко, а було й таке, що приїхали до пункту пропуску о 3 годині вночі і перетнули кордон аж о 18 годині.

Перед пунктами пропуску не має належної інфраструктури.

Автобуси стоять на узбіччі. Також доводиться у цей період вистоювати годинами, повертаючись в Україну.

Довжелезні черги з автомобілів і автобусів не лише перед пунктом пропуску «Краківець», але й «Шегині», «Грушів», «Рава-Руська», інших пунктах, на українсько-угорському кордоні.

За словами водіїв і пасажирів, протягом години може проїхати один-два автобуси або ж жоден. Перед пунктом пропуску «Шегині» 10 серпня утворилась черга з-понад 20 автобусів. За розповідями людей в соціальних мережах, протягом 4 годин не проїхав жоден.

Водії легкових автомобілів розповіли, що стоять у черзі на перетин кордону 8-9 годин.

За даними Держприкордонслужби, пасажиропотік влітку суттєво зріс. За добу, в середньому, з України вибуває понад 50 тисяч осіб, з яких більше 30 тисяч перетнули кордон з Польщею, а решта поїхали до інших країн ЄС та Молдови. У ці дні більше людей в’їжджає в Україну. Щодоби на пункті пропуску «Краківець» пропускають близько 5 тисяч громадян, 650 легкових автомобілів і бусів, 50 автобусів.

Таку тенденцію слід очікувати до кінця серпня і можливо, на початку вересня

«Такий наплив пасажирського транспорту, автобусів, легкового ми спостерігаємо протягом літнього туристичного сезону. Оскільки українці намагаються виїхати на території ЄС, зокрема з метою транзитного проїзду, у місця відпочинку, відвідування родин, родичів. Таку тенденцію слід очікувати до кінця серпня і можливо, на початку вересня. До повномасштабного вторгнення Росії на територію України на всіх пунктах пропуску завжди спостерігалось накопичення транспорту літній час і новорічно-різдвяний, коли розпочинався зимовий туристичний сезон», ‒ Сергій Веретільник, начальник відділення інспекторів прикордонної служби «Краківець».

З липня кількість автобусів, які перетинають українсько-польський кордон, зросла на 20%, у порівнянні з ситуацією на весні.

Українські прикордонники пропускають транспорт залежно від того, як його приймає польська сторона.

Радіо Свобода зверталось по коментар і до Прикордонної служби Польщі, але поки відповіді не отримали.

Ціни на відпочинок біля моря зросли удвічі

Зараз в Україні панує туристичний бум, повідомили Радіо Свобода у туристичних агенствах.

Торік туристичні фірми пережили кризу, переважно організовували виїзди громадян України за кордон, але з метою сховатись від війни. Цього року ‒ ажіотаж: 45% громадян їдуть на відпочинок у Туреччину, близько 40% ‒ у Болгарію, далі у Грецію, менше у Чорногорію, Хорватію, Кіпр. Такі дані повідомили Радіо Свобода повідомили в одній із туристичних компаній.

Зараз продажі путівок не просто набагато більші, ніж торік, а вищі, аніж до війни

«Зараз продажі путівок не просто набагато більші, ніж торік, а вищі, аніж до війни.

Туристи зрозуміли, що чекати нема що, бо війна не закінчується, у дітей проходить дитинство і треба везти їх на море. Тому рейси дуже швидко закриваються. Відправляємо людей з різних міст, літаємо теж з різних міст . Тому бронювання набагато більші, ніж до війни. Їдемо через Польщу. Там багато наших українців. Літаємо з Кишиніва, це зручно для східних регіонів. Доїжджаємо до Одеси і звідти 4 години до Кишиніва. Є авіарейси з Бухареста. Найпопулярніші мандрівки на відпочинок автобусами зі Львова та Одеси у Болгарію. Також дуже багато екскурсійних автобусів їдуть зі Львова через Перемишль. Популярні автобусні тури, бо гарні за ціною і багато людей купують. У нас є трансфер до Жешува. І багато подорожують до Німеччини, Чехії, Словаччини. Є екскурсійні рейси до Італії. Відпочивати їдуть переважно мами з дітьми, з подругами, своїми мамами. Дівчачі колективи», ‒ говорить турагентка Юлія.

Відпочинок у Туреччині подорожчав удвічі, у порівнянні з минулим роком. Ще є невеликий попит на вересень і значно менше на жовтень.

Однак черги на українсько-польському кордоні це проблема, яка не вирішується роками.

Пасажиропотік збільшується, на пункти пропуску припадає більше навантаження, тому що їх бракує. І про це мовиться вже роками. Пропускні можливості на кордоні потрібно збільшити вдвічі-тричі, за оцінками експертів.

Вирішити проблему можна, розбудувавши інфраструктуру українсько-польського кордону, який найбільш завантажений. Також є велика потреба у збільшенні піших переходів, нових залізничних маршрутів.

На сьогодні на польсько-українському кордоні діє вісім автомобільних пропускних пунктів:

Дорогуськ – Яготин

Зосин – Устилуг

Долгобичув – Угринів

Гребенне – Рава-Руська

Будомєж – Грушів

Корчова – Краковець

Медика – Шегині

Кросценко – Смільниця.

До нині ще не добудований новий пункт пропуску «Нижанковичі – Мальховіце». Він буде на території Польщі і польська сторона обіцяє, що у першому кварталі 2024 року цей пункт пропуску запрацює. І це буде єдиний новий пункт пропуску, який відкриють за всі ці роки. Погоджені інші контрольні пункти, але наразі всі процеси пригальмувалися. Вирішення питання у компетенції урядів обох країн.

Має бути політична воля з двох сторін ‒ з боку України та Польщі

«Аби покращити ситуацію на українсько-польському кордоні, як показує десятилітня практика, має бути політична воля з двох сторін ‒ з боку України та Польщі. А друге, жива координація у реальному часі для вирішення всіх оперативних проблем і питань, які виникають на кордоні у пунктах пропуску. Ведеться багато розмов, але ці умови для покращення перетину кордону не виконуються. Зараз лише все зводиться до розмов, меморандумів і не далі.

Щодо залізничної інфраструктури. Якщо говорити про маршрути європейської колії 1435 мм. У Львівській області і прикордонному Підкарпатському воєводстві відбудовані колії, збудована інфраструктура для прикордонного і митного контролів з обох сторін.

Відкладається через неготовність польської прикордонної служби забезпечити прикордонно-митний контроль

Витрачені мільйоні гривень і злотих. Натомість це все на сьогодні стоїть пусткою, через те що немає координації такої більш відчутної міжурядової для того, що прописати всю нормативну базу і оперативно запустити всі ці речі. Я говорю про поїзд за маршрутом Рава Руська-Варшава. Про нього говорять щомісяця обидві сторони і це відкладається через неготовність польської прикордонної служби забезпечити прикордонно-митний контроль.

Станцію Хирів, а звідти короткий маршрут до Перемишля, де може бути швидко запущений приміський поїзд. Натомість для того, щоб поїхав, потрібно, як мінімум, утворити контрольно-пропускний пункт на ділянці Нижанковичі -Перемишль, якого ніколи там не було. У мирний час погодження пунктів пропуску триває роками, зараз війна і у нас немає координації у реальному часі. Оптимізму у мене немає на сьогодні, що щось зміниться на краще», ‒ говорить у коментарі Радіо Свобода Віктор Гальчинський, представник громадської організації «Linia102.ua».

Невдовзі мають запровадити електронну чергу для автобусів на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, як це діє для вантажного транспорту. У планах, і для легкових автомобілів, але тут є певні труднощі, кажуть представники прикордонної служби.

Аби покращити ситуацію у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні, за оцінками експертів, має бути взаємодія між Кабінетом Міністрів України і Радою Міністрів Польщі. Обидві сторони мають бути готові приходити на допомогу одна одній.

Купити залізничний квиток у Польщу – проблема

З липня важко купити онлайн квиток на потяги у Польщу. На це постійно скаржаться громадяни. Однак промоніторивши ситуацію, можна переконатися, що квитків немає або ж вони з'являються і одразу зникають. Якщо «вполюєш», то придбаєш.

З січні 2023 року «Укрзалізниця» запровадила лише онлайн продаж квитків через шахраїв, але вони постійно вигадують схеми. Нині скуповують масово квитки у Польщу, хоча є обмеження «Укрзалізниці» про купівлю лише 4 квитків. Потім шахраї перепродають їх у кілька разів дорожче.

На сайті ОLX можна знайти оголошення про продаж квитків. «Укрзалізниця» звертається до громадян з проханням не купувати там квитки. Також з 26 липня переглянула процедуру повернення квитків на міжнародні маршрути щоби протидіяти зловживанням.

Тепер повернути квитки на рейси сполучення польського напрямку можна виключно претензійним порядком через каси, надавши квиток роздрукований на форматі А-4 та написати заяву на претензійне повернення.