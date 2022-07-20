Місяць роботи оновленого пункту пропуску «Краковець-Корчова» – пропускна здатність зросла

Міністерство інфраструктури України повідомило, що за місяць роботи оновленого пункту пропуску «Краковець – Корчова» на кордоні України та Польщі середня добова кількість вантажівок, які виїхали з України, зросла на 51% – до 423 вантажівок.

Згідно з повідомленням, реалізація пілотного проєкту «Відкритий кордон» дозволилп скоротити черги на кордонах.

«Найближчим часом плануємо масштабувати «Відкритий кордон» на інші пункти пропуску. Серед пріоритетів – найбільш завантажений пункт на українсько-польському кордоні «Ягодин – Дорогуськ», – повідомили у відомстві.

20 червня в рамках проєкту «Відкритий кордон» було відкрито рух оновленим пунктом пропуску «Краковець – Корчова». На пункті збільшили кількість смуг для вантажівок з 4-ти до 10-ти та створили додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Нині реалізовується проєкт «Відкритий кордон», що передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики у напрямку Україна – ЄС. Раніше Мінінфраструктури України запропонувало польській стороні здійснювати загальний контроль на всіх восьми пунктах пропуску.