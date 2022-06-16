Оновлений пункт пропуску «Краковець-Корчова» почне працювати до кінця червня – Мінінфраструктури

Модернізований прикордонний пункт пропуску «Краковець – Корчова» почне працювати до кінця червня, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

Повідомляється, що оновлення передбачає збільшення кількості смуг для вантажівок та створення додаткових павільйонів для митного та паспортного контролю.

Планується, що пропускна спроможність пункту пропуску буде збільшена щонайменше на 50%.

Наразі, за даними Мінінфраструктури, почались роботи з облаштування павільйонів та підведення комунікацій.

«До війни через західні кордони України здійснювалося більше ніж 20% сукупного товарного експорту. Зараз ми можемо говорити про переорієнтацію логістичних ланцюгів на суходіл, в загальному до 70%. У зв’язку з таким навантаженням, на сьогодні черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону і вирішення цієї проблеми є важливим на рівні всієї держави», – йдеться в повідомленні.

Нині реалізовується проєкт «Відкритий кордон», що передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики у напрямку Україна – ЄС. Раніше Мінінфраструктури України запропонувало польській стороні здійснювати загальний контроль на всіх восьми пунктах пропуску.