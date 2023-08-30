«Укрзалізниця»: через наслідки атаки РФ на Житомирщині затримуються три поїзди

Через наслідки нічної атаки РФ на Житомирщині три поїзди затримуються, повідомила в телеграмі «Укрзалізниця».

«У зв’язку з ліквідацією наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються поїзди: №54 Перемишль – Київ до 2 годин, №№743 Дарниця – Львів до 1 години; №68 Варшава – Київ до 30 хвилин», – йдеться у повідомленні.

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За даними «Укрзалізниці», всі інші 84 поїзди далекого сполучення прямують за розкладом.

У ніч на 30 серпня в Україні оголошувалась масштабна повітряна тривога. На Житомирщині за даними ОВА, уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об’єкт інфраструктури та залізничне полотно.

Станом на зараз відомо, що у Києві двоє людей загинули і троє постраждали, є руйнування у двох районах міста. За попередніми даними КМВА, сили ППО знищили понад 20 ворожих цілей в районі Києва. Через російську атаку на Київщині постраждали три людини, є пошкодження приватних будинків.