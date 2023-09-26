«Укрзалізниця» запустить нові маршрути до трьох країн Європи

У жовтні «Укрзалізниця» запустить низку нових маршрутів до Польщі, Чехії та Німеччини, повідомив голова правління компанії Євген Лященко в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

«Укрзалізниця» в жовтні поточного року планує запустити потяг нового сполучення «Рава-Руська – Варшава», який зможе щодня перевозити майже 500 пасажирів в обох напрямках. Спільно з польським перевізником SKPL», – сказав Лященко.

За його словами, на станції «Рава-Руська» організують пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова.

«SKPL буде першим досвідом співпраці з європейською компанією. Другим буде RedioJet, які почнуть виконувати рейси Чоп – Прага десь з листопада. Із ними в нас два проєкти на виході: рейси Чоп – Прага та Перемишль – Берлін – Ганновер», – заявив голова УЗ.

Лященко каже, що іноперевізники допущені, тому що в «Укрзалізниці» немає в достатній кількості власного рухомого складу для євроколії.

Проте, голова УЗ не виключає створення європейської пасажирської компанії УЗ, але «це складний і тривалий процес, який неможливо вирішити за один рік». Тому що потрібен новий рухомий склад: вагони, локомотиви, підсумував Лященко.

5 липня «Укрзалізниця» повідомила, що посилює безпекові заходи і повертає воєнізовану охорону в поїзди.