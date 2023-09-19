Умєров повідомив про «продуктивні зустрічі» на полях 15-го «Рамштайну»

Міністр оборони Рустем Умєров підбив підсумки 15-ї зустрічі Контактної групи з оборони України.

За його словами, він провів «продуктивні зустрічі» на полях події на авіабазі Рамштайн, яка пройшла 19 вересня.

«Вдячний колегам зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Румунії, Литви, Данії, Швеції, Словаччини, Норвегії за змістовні розмови», – написав він у своєму твітері.

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Умєров висловив надію, що результати зустрічі «незабаром будуть відчутні для наших військових на полі бою».

Зустріч «Рамштайн» 19 вересня концентрувалася на передачі Україні систем протиповітряної оборони, артилерії та боєприпасів.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надалі докладати зусиль для зміцнення української протиповітряної оборони.