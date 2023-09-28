Нідерланди: у Роттердамі сталася стрілянина, є жертви

Кілька людей були вбиті 28 вересня озброєним чоловіком, який відкрив стрілянину в аудиторії в університеті в нідерландському портовому місті Роттердам і сусідньому будинку, повідомляє Reuters з посиланням на поліцію.

32-річного підозрюваного заарештували після того, як поліція повідомила в соціальних мережах про стрілянину по медичному центру та будинку. Правоохоронці також повідомили, що в обох місцях спалахнули пожежі.



«Спочатку була стрілянина на четвертому поверсі. Пролунали чотири чи п’ять пострілів. Потім у навчальний центр кинули коктейль Молотова», – сказав студент медичного факультету, якого цитує RTL Nieuws.

Поки що невідомо, скільки людей постраждало, але поліція заявила, що є кілька смертей.

Як пише AFP, мотив стрільця також наразі невідомий.